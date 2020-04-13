Самолет с россиянами из Нью-Йорка сделает остановку в Петербург по дороге в Москву

Произошли некоторые изменения, в результате которых в промежуточный пункт будет добавлена Северная столица.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» Нью-Йорк — Москва будет прямым. О посадке в петербургском аэропорту Пулково стало известно сегодня, 13 апреля, в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

Таким образом, перелет состоится 14 апреля. Вылет запланирован на 19:20 по местному времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские туристы вернутся домой из Испании. Самолет успешно вернул домой жителей Москвы и Петербурга. Теперь им две недели придется провести на карантине в самоизоляции. Туристы смогли вернуться из Испании в первые с 30 марта. Должны были состояться и другие рейсы, но «Аэрофлот» их отменил. Авиасообщение с другими странами Россия прекратила 27 марта. Организуются только спецрейсы.