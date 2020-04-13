Петербургские туристы вернутся домой из Испании

Петербургские туристы вернутся домой из Испании
Самолет доставит россиян домой. Фото: pixabay.com

Россияне вылетели из Мадрида сегодня, 13 апреля, рейсом «Аэрофлота». Самолет прибудет в Москву и Петербург, вернув местных жителей домой.

Помимо этого, на сегодня запланирован рейс Подгорица-Москва. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на Росавиацию.

Напомним, последний раз жители России возвращались из Испании 30 марта. Позднее, должны были состояться и другие вывозные рейсы, но «Аэрофлот» их полностью отменил. В связи с этим, российские туристы застряли в Испании с билетами на руках.

Из-за коронавирусной инфекции в России с 27 марта временно приостановлено авиасообщение с другими странами. Исключения составляют только рейсы для эвакуации граждан и важные рейсы, такие как санитарные, гуманитарные и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» вывезет российских туристов из Бангкока.

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