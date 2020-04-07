Аэрофлот вывезет российских туристов из Бангкока

Ожидается, что рейсы в Москву и Санкт-Петербург состоятся 7 апреля.

Помимо этого, ожидаются разрешения на вывоз граждан России из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на сообщение авиакомпании. Вся информация о возможных изменениях будет оперативно публиковаться на сайте перевозчика.

Напомним, Россия начала сокращать полеты в другие страны еще в феврале, а в конце марта международное авиасообщение было полностью прекращено. Причиной тому стало активное распространение коронавирусной инфекции. Помимо этого, 4 апреля прекратился и вывоз граждан РФ из-за границы. Это было сделано для оптимизации процедур по возвращению. На портале госуслуг все туристы должны были заполнить необходимые формы для возможности вернуться домой. Позднее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что вывоз граждан возобновиться уже в понедельник. Ожидается, что в Россию прилетят 200 граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Голикова объяснила, почему власти приостановили вывоз россиян.