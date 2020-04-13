Собчак обвинила Канделаки в любви к фотошопу

Телеведущая заявила, что на снимках коллег все деревья «покосились».

Об этом стало известно 13 апреля. Обо всем телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале. Она, рассматривая фотографии давней соперницы Тины Канделаки, обратила внимание на «лютый фотошоп». Знаменитость убеждена, что телеведущая перебарщивает с обработкой снимков настолько, что аж дома и деревья «косятся». Собчак сомневается, что Канделаки настоящая спортсменка, иначе зачем ей исправлять свою фигуру при помощи программ.

Канделаки не заставила себя долго ждать и ответила на критику Собчак. Она поблагодарила ее за любовь, и выложила оригинал снимка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лицо Леры Кудрявцевой «без фотошопа» напугало подписчиков. На фотографии Кудрявцева с огромным и «подгоревшим» носом позирует в солнцезащитных очках и платке. Она отметила, что впервые показывает подписчикам «настоящее» лицо.