В «трешке» на улице Щербакова потушили пожар

В Приморском районе Северной столицы произошел пожар в жилом доме. Возгорание случилось в трехкомнатной квартире.

Все произошло в ночь на вторник, 14 апреля, в доме №29, корпус 2, на улице Щербакова. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 00:30. На место оперативно выехали десять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, в квартире выгорела комната площадью 12 «квадратов». Уже к 00:41 огонь был полностью потушен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в частном доме в поселке им. Морозова. На ликвидацию огня у сотрудников ушло около получаса.