Спасатели за полчаса потушили пожар в частном доме в поселке им. Морозова

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Огонь охватил 50 квадратных метров.

Все случилось сегодня, 14 апреля, в поселке им. Морозова. К месту происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, потушить огонь удалось за полчаса.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморске из горящего частного дома эвакуировали четырех человек. Постройка загорелась на площади 150 квадратных метров.