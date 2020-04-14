Спасатели за полчаса потушили пожар в частном доме в поселке им. Морозова

Спасатели за полчаса потушили пожар в частном доме в поселке им. Морозова
Потушить огонь удалось за полчаса. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Огонь охватил 50 квадратных метров.

Все случилось сегодня, 14 апреля, в поселке им. Морозова. К месту происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, потушить огонь удалось за полчаса.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморске из горящего частного дома эвакуировали четырех человек. Постройка загорелась на площади 150 квадратных метров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти пожар проишествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «трешке» на улице Щербакова потушили пожар
Эксперты рассказали, как обезопасить поездку в транспорте в период пандемии
Спасатели за полчаса потушили пожар в частном доме в поселке им. Морозова
«Он смертелен»: ВОЗ назвала коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа
В Приморске из горящего частного дома спасли четырех человек
Volkswagen Polo протаранил пост ДПС на КАД, двух человек госпитализировали
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве
Дрозденко с рабочим визитом приедет во Всеволожский район