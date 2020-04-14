В Приморске из горящего частного дома спасли четырех человек

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме. Из горящей постройки эвакуировали четырех человек.

Все произошло Поздним вечером понедельника, 13 апреля, в Приморске. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 23:26. К месту происшествия выехали восемь сотрудников на спецмашинах.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону, загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров.

Спасатели оперативно потушили пожар, в 00:00 огонь был ликвидирован. Причины возгорания пока неизвестны.

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