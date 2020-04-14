Бушующий в Чернобыле пожар добрался до АЭС и хранилища отходов

Множество очагов пожара возникли на месте, где был так называемый «Рыжий лес». Это значительные площади соснового леса, которые приняли на себя изрядную часть радиоактивной пыли, выброшенной во время взрыва четвертого энергоблока в 1986 году. Деревья утилизировали, а на их месте посадили новые. Фото: pixabay.com

Множество очагов пожара возникли на месте, где был так называемый «Рыжий лес». Это значительные площади соснового леса, которые приняли на себя изрядную часть радиоактивной пыли, выброшенной во время взрыва четвертого энергоблока в 1986 году. Деревья утилизировали, а на их месте посадили новые. Фото: pixabay.com

В украинском Чернобыле с 4 апреля 2020 года бушует пожар, охвативший 100 гектаров, включая границу зоны отчуждения.

Изначально огонь распространился на 20 гектаров, однако позже пострадавшая территория выросла впятеро. В эпицентре возгорания зафиксирован повышенный уровень радиации, что существенно затрудняет борьбу с пожаром с помощью наземных средств. В основном, тушение осуществляется с помощью самолетов и вертолетов.

Спустя более недели чудовищный пожар по-прежнему не удается ликвидировать. В понедельник, 13 апреля, стало известно, что огонь вплотную подобрался к площади печально известной Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Кроме того, пламя разгорелось буквально в полутора километрах от места захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) «Подлесный». Туда отвозили наиболее пораженные радиацией материалы как с территории вокруг ЧАЭС, так и с самой станции.

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