Бушующий в Чернобыле пожар добрался до АЭС и хранилища отходов

В украинском Чернобыле с 4 апреля 2020 года бушует пожар, охвативший 100 гектаров, включая границу зоны отчуждения.
Изначально огонь распространился на 20 гектаров, однако позже пострадавшая территория выросла впятеро. В эпицентре возгорания зафиксирован повышенный уровень радиации, что существенно затрудняет борьбу с пожаром с помощью наземных средств. В основном, тушение осуществляется с помощью самолетов и вертолетов.
Спустя более недели чудовищный пожар по-прежнему не удается ликвидировать. В понедельник, 13 апреля, стало известно, что огонь вплотную подобрался к площади печально известной Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Кроме того, пламя разгорелось буквально в полутора километрах от места захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) «Подлесный». Туда отвозили наиболее пораженные радиацией материалы как с территории вокруг ЧАЭС, так и с самой станции.
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