Очевидцы сообщили о квартирном пожаре в ЖК «Каменка»

Очевидцы сообщили о квартирном пожаре в ЖК &#171;Каменка&#187;
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром во вторник, 14 апреля, в одной из многоэтажек в Приморском районе загорелась квартира. На месте работают экстренные службы.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло в ЖК «Каменка» на Парашютной улице. Там загорелась квартира на 12-м этаже жилого дома.

Судя по опубликованным в группе снимкам, в квартире горит не менее двух комнат.

Фото: vk.com/spb_today

На месте работают сотрудники МЧС, скорая помощь и реанимация. О пострадавших не сообщается. Информации от официальных источников на данный момент не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «трешке» на улице Щербакова потушили пожар.

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