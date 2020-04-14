Для петербургских школьников собрали 5 тысяч планшетов

В Петербурге общественные организации, бизнесмены и рядовые горожане собрали более 5 тыс. планшетов для нуждающихся школьников. Гаджеты уже переданы детям.

Сбор планшетов ведется в рамках акции #неканикулы. Необходимость в технике возникла после перехода на дистанционное обучение.

«Совместными усилиями нам удалось обеспечить техникой уже тысячи детей, которые теперь имеют возможность учиться с использованием современных дистанционных технологий», — отметила глава комитета по образованию Жанна Воробьева.

Планшеты для дистанционного обучения предоставили компания «Сэтл Групп», хоккейный клуб СКА, Сбербанк, Азербайджанская национально-культурная автономия и другие. Помощь также оказали операторы связи «Билайн» и «Теле2»: они бесплатно придоставили 4 тыс. сим-карт для доступа в интернет.

Акция по сбору техники продолжается. Для того, чтобы принять в ней участие, можно позвонить на горячую линию комитета по образованию по телефону: 576-34-37 .

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьникам из Василеостровского района передали 180 планшетов для дистанционного обучения.