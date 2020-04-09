Глава Василеостровского района вручил школьникам 180 планшетов от предпринимателей

Планшеты, в первую очередь, выдаются школьникам, которые относятся к льготным категориям. Фото: стоп-кадр из видео https://vk.com/vonews

Планшеты, в первую очередь, выдаются школьникам, которые относятся к льготным категориям. Фото: стоп-кадр из видео https://vk.com/vonews

Глава Василеостровского района Эдуард Ильин передал 13 школам 180 электронных планшетов для дистанционного обучения.

Гаджеты получили директора образовательных учреждений от пожелавших остаться неизвестными предпринимателей. Эдуард Ильин отметил, что, хотя бизнес также переживает не лучшие времена, поддержка тех, кто в этом особенно нуждается, по-прежнему актуальна. «Именно в такие дни проявляются лучшие качества наших петербуржцев, ленинградцев», — подчеркнул Ильин.

Торжественная церемония вручения планшетов состоялась в четверг, 9 апреля, в школе №27 имени Бунина. Это не первая партия необходимой школьникам техники. Ранее, 6 апреля, город вручил Василеостровскому району также 180 планшетов, которыми обеспечили девять образовательных учреждений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 280 тысяч школьников Северной столице будут обеспечены бесплатными продуктовыми наборами.