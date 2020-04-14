Производители масок и дезифекторов получили микрозаймы под 1% годовых

Для производителей масок и дезинфекторов снижены ставки по микрозаймам. Фото: unsplash.com

Для производителей масок и дезинфекторов снижены ставки по микрозаймам. Фото: unsplash.com

В Петербурге Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса снизил ставки по микрозаймам. В апреле микрозаймы на 10 млн рублей получили производители дезинфицирующих средств.

«Рассмотрение документов на получение микрозайма занимает от 3 до 5 рабочих дней», — рассказали в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Микрозаймы предоставляются в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок от 3 до 36 месяцев на условиях полной обеспеченности. Расчитывать на ставку в 1% годовых могут производители и продавцы защитных средств, дезинфекторов, спецодежды, медицинских масок, лекарств и медтехники.

Они также могут получить от Фонда поручительства в размере до 100 млн рублей. Ставка вознаграждения Фонда по гарантийным обязательствам в этом случае будет снижена до 0,5% годовых от суммы поручительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон об оказании поддержки малому и среднему бизнесу в условиях пандемии.