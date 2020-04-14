В России отменили ограничения на продажу медицинских масок

В России отменили ограничения на продажу медицинских масок
Медицинские перчатки и маски. Фото: pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране снимаются ограничения на торговлю медмасками и другими средствами индивидуальной защиты.

Как сообщает РБК, в постановлении говорится о вводе моратория на решение правительства, принятого 6 апреля, которое разрешало оптовую торговлю масками, перчатками, марлей, респираторами и другими средствами защиты только АО «Росхимзащита», которое является дочерней компанией «Ростеха».

На данный момент приказ еще не опубликован официально.

Постановление правительство от 6 апреля предполагало, что продажа средств индивидуальной защиты будет ограничена на три месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограничения на торговлю масками и перчатками установили в России.

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