Ограничения на торговлю масками и перчатками установили в России

Российское правительство ограничило оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями индивидуальной защиты.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства РФ, к перечню товаров относятся фильтрующие респираторы, медмаски, перчатки, марля, одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов, защитные комплекты одежды, индивидуальные медицинские комплекты гражданской защиты для оказания медпомощи.

На каждом этапе продаж цена на указанные товары может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

Постановление вступило в силу 6 апреля и будет действовать в течение 90 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начали поставлять медицинские маски в регионы.