В России начали поставлять медицинские маски в регионы

Маски уже начали поставлять в аптеки. Фото: pixabay

Маски уже начали поставлять в аптеки. Фото: pixabay

Российское Министерство промышленности и торговли начало централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы. Речь идет о медицинских масках.

Как сообщает ведомство, накануне, 22 марта, в Калужскую область поступила первая партия поставленных Минпромторгом масок.

В Минпромторге отметили, что благодаря централизованным поставкам, россияне будут снабжены медмасками через аптеки, на рынке будут пресечены спекуляции, а также это позволит прослеживать поставки.

Швейные предприятия в России начали производство многоразовых медицинских масок, производители ежедневно работают на полной мощности.

Медицинские маски уже начали поступать в аптеки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начали шить многоразовые медицинские маски.