В России начали поставлять медицинские маски в регионы

В России начали поставлять медицинские маски в регионы
Маски уже начали поставлять в аптеки. Фото: pixabay

Российское Министерство промышленности и торговли начало централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы. Речь идет о медицинских масках.

Как сообщает ведомство, накануне, 22 марта, в Калужскую область поступила первая партия поставленных Минпромторгом масок.

В Минпромторге отметили, что благодаря централизованным поставкам, россияне будут снабжены медмасками через аптеки, на рынке будут пресечены спекуляции, а также это позволит прослеживать поставки.

Швейные предприятия в России начали производство многоразовых медицинских масок, производители ежедневно работают на полной мощности.

Медицинские маски уже начали поступать в аптеки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начали шить многоразовые медицинские маски.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус медицинская маска минпромторг россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково отменены десятки рейсов в Европу и страны СНГ
«Белавиа» приостанавливает полеты в Санкт-Петербург
Беглов назвал способы провести время в самоизоляции с пользой
Осужденный за домогательства Харви Вайнштейн подхватил коронавирус в тюрьме
На выборах президента Абхазии побеждает оппозиционер Бжания
В США вводят нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты
В России начали поставлять медицинские маски в регионы
Россиянам рассказали, как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса