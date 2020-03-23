В России начали поставлять медицинские маски в регионы

Российское Министерство промышленности и торговли начало централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы. Речь идет о медицинских масках.
Как сообщает ведомство, накануне, 22 марта, в Калужскую область поступила первая партия поставленных Минпромторгом масок.
В Минпромторге отметили, что благодаря централизованным поставкам, россияне будут снабжены медмасками через аптеки, на рынке будут пресечены спекуляции, а также это позволит прослеживать поставки.
Швейные предприятия в России начали производство многоразовых медицинских масок, производители ежедневно работают на полной мощности.
Медицинские маски уже начали поступать в аптеки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начали шить многоразовые медицинские маски.