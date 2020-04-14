Артем Дзюба может перейти в «Лацио»

Артем Дзюба может перейти в «Лацио»
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в римский «Лацио».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб интересуются капитаном российской сборной.

Один лучших футбольных агентов в мире Жорже Мендеш посоветовал римлянам обратить внимание на Дзюбу. У специалиста сохранились хорошие отношения с итальянским клубом.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 28 матчах во всех турнирах. Он забил 15 голов и сделал 12 голевых передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" артем дзюба лацио
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего ...
Две тысячи жителей Петербурга стали безработными за две недели
В Финляндии от коронавируса умерли 64 человека
Артем Дзюба может перейти в «Лацио»
Петербургский учитель рассказал, как сохранить нервы на дистанционном обучении
Персонажи из «Гарри Поттера» появятся в новых ...
На развязке КАД с Октябрьской набережной перекроют съезд
В России растут цены на автомобили, несмотря на падение спроса