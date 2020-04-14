Артем Дзюба может перейти в «Лацио»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в римский «Лацио».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб интересуются капитаном российской сборной.

Один лучших футбольных агентов в мире Жорже Мендеш посоветовал римлянам обратить внимание на Дзюбу. У специалиста сохранились хорошие отношения с итальянским клубом.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 28 матчах во всех турнирах. Он забил 15 голов и сделал 12 голевых передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.