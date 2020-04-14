Мощные подземные толчки произошли у побережья Курил

Мощные подземные толчки произошли у побережья Курил
Курильские острова. Фото: pixabay

Днем во вторник, 14 апреля, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Тихом океане около Курильских островов.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы специалистами в 13.46 по сахалинскому времени (05.46 по московскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км, а эпицентр — на востоке от Курильска на острове Итуруп Большой Курильской гряды.

Пока неизвестно, ощутило ли местное население землетрясение. Согласно данным сейсмологов, жители Курильска должны были почувствовать толчки с силой до двух баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на юге США разрушительное торнадо унесло жизни 30 человек.

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