В Ленобласти задержали мошенников, обманывающих пенсионеров

Задержаны пятеро возможно причастных к мошенничеству. Фото: скриношот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Задержаны пятеро возможно причастных к мошенничеству. Фото: скриношот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Граждане выманивали деньги у пожилых людей, обещая им компенсации от государства.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем gazeta.spb.ru сообщил официальный представитель МВД России Ирины Волк. Группа мошенников названивали пенсионерам и представлялись сотрудниками различных государственных учреждений. Они обещали им компенсации за ранее приобретенные биологические активные добавки, но сначала пожилых людей просили перевести деньги якобы в счет оплаты налоговых сборов, открытия банковского счета и страховки.

Не уточняется, сколько пенсионеров стали жертвами мошеннической схемы. По предварительным данным, обмануть они успели как минимум четырех человек. Ущерб составляет более трех с половиной миллионов. На данный момент удалось задержать пятерых граждан, которые могут быть причастны к преступлениям. Они выполняли роли диспетчеров, курьеров, среди них может быть и организатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино бюджет города лишился 400 тысяч рублей из-за мошенничества.