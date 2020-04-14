В Колпино бюджет города лишился 400 тысяч рублей из-за мошенничества

Прокуратура Санкт-Петербурга по заявлению контрольно-счетной палаты города проверила деятельность муниципальной администрации города Колпино.
Выяснилось, что в апреле прошлого года администрация заключила соглашение с компанией на оказание услуг по благоустройству территории. Организация была ответственна за покрытие пешеходных дорожек асфальтом. В документах указано, что все условленные работы выполнены фирмой в полном объеме, однако по факту это оказалось совсем не так.
Тем не менее, все выделенные на эти цели средства были переданы подрядчику. Согласно материалам проверки, бюджету Колпино нанесен ущерб на сумму свыше 390 тысяч рублей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга задержала двоих охранников, которых подозревают в краже денег из офиса в Петроградском районе. Предположительно, им удалось вынести 2 млн рублей.