В Петербурге задержали подозреваемых в краже двух миллионов из офиса охранников на Петроградке

В Петербурге задержали подозреваемых в краже двух миллионов из офиса охранников на Петроградке
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже из офиса частного охранного предприятия. Неизвестные вынесли 2 млн рублей.

Все произошло 29 января в доме №19 на Малом проспекте Петроградской стороны. Из офисного помещения ЧОП «Форсад» злоумышленник похитил три металлических ящика, в которых находились деньги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Пойманными оказались 41-летний уроженец Оренбургской области и 44-летний житель Шушар. Похищенное изъять у мужчин не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Искровском 90-летняя жительница отдала неизвестной за «лекарство» 110 тысяч.

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