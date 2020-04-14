На Искровском 90-летняя жительница отдала неизвестной за «лекарство» 110 тысяч

Петербургские правоохранители разыскивают мошенницу, которая под видом «медика» убедила пенсионерку приобрести дорогостоящее «лекарство».

Все произошло в субботу, 11 апреля, но в полицию 90-летняя женщина обратилась только спустя два дня. Пенсионерка, проживающая в доме №3 по Искровскому проспекту, рассказала, что около 18 часов ей на домашний телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником городского Консультативно-диагностического Центра №1. Женщина сообщила пенсионерке, что та серьезно больна, и убедила ее приобрести препарат, который якобы ей поможет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в тот же день к пожилой женщине зашла неизвестная: хозяйка передала «медику» 110 тыс. рублей.

Пенсионерка описала мошенницу: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, европейский тип лица, смуглая кожа, темные волосы, стрижка — каре, была одета в короткий белый медицинский халат.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные «заминировали» детскую горбольницу №1.