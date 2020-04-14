В Петербурге неизвестные «заминировали» детскую горбольницу №1

В Петербурге неизвестные &#171;заминировали&#187; детскую горбольницу №1
Ничего опасного там не нашли. Фото: pixabay

В Детский многопрофильный специализированный центр высоких медицинских технологий в Петербурге поступило письмо с угрозой.

Учреждение расположено на Авангардной улице, 14. Как стало известно gazeta.spb.ru, послание поступило в центр еще днем 10 апреля. 13-го числа на место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Эвакуировать учреждение не стали. Ничего опасного там также не нашли.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители задержала предпринимателя, открывшего стрельбу на продуктовой базе на улице Слова. Пострадавший, к счастью, получил лишь ранение в ногу и был доставлен в медучреждение.

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