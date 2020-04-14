На Пискаревской тушили горящий автомобиль

На место приехали две спецмашины и девять спасателей.

Об этом стало известно 14 апреля. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось вечером во вторник на Пискаревском проспекте недалеко от дома номер 42. Там столкнулись две иномарки «Митцубиси» и «Шевроле». Не уточнеятся, как именно произошла аварии. Известно лишь, что в результате «Шевроле» загорелся. На место вызвали спасателей – их приехало девять человек. Они ликвидировали возгорание, а затем приступили к выяснению обстоятельств инцидента.

Пока не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Также не ясно, по какой причине столкнулись машины, и кто виноват в аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дом престарелых горит в Москве. В здании находятся более 50 человек. Непонятно, есть ли пострадавшие.