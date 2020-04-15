Утро в Петербурге началось с погони и задержания

За нарушителем гнались пять автомобилей ДПС.

Инцидент произошел в Московском районе в 5 утра. Обо всем сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Погоня велась по проспекту Космонавтов, в кармане. Нарушитель успешно уходил от преследования, пока на его пути не встали вновь подоспевшие машины ГИБДД. В общей сложности, для задержания понадобилось задействовать 5 служебных автомобилей. Очевидец отмечает, что водителя «довольно быстро выволокли».

В настоящее время мужчина задержан. Обстоятельства погони и ее причины неизвестны. Их уточнением займутся правоохранительные органы, которые уже начали проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ольховой произошла погоня за пьяным водителем. Происшествие произошло в Приморском районе. Для операции по задержанию было задействовано 7 автомобилей полиции.