Вирусологи подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Вирусологи подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Окончательные результаты исследования появятся уже в апреле или мае. Фото: pixabay

Канадские ученые подтвердили способность одного из медицинских препаратов бороться с новой инфекцией COVID-19.

Вирусологи установили, что лекарство «Ремдесивир» способно блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме.

Согласно исследованию, которое опубликовано в Journal of Biological Chemistry, препарат был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. Средство также тестировали против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV-2, которые схожи с новым коронавирусом.

Предполагается, что подтверждение лабораторных данных и окончательные результаты исследования появятся уже в апреле или мае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединенные Штаты снова вышли на первое место по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки в Америке от нового вируса умерло 2 228 граждан.

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