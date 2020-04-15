Вирусологи подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Окончательные результаты исследования появятся уже в апреле или мае. Фото: pixabay

Окончательные результаты исследования появятся уже в апреле или мае. Фото: pixabay

Канадские ученые подтвердили способность одного из медицинских препаратов бороться с новой инфекцией COVID-19.

Вирусологи установили, что лекарство «Ремдесивир» способно блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме.

Согласно исследованию, которое опубликовано в Journal of Biological Chemistry, препарат был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. Средство также тестировали против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV-2, которые схожи с новым коронавирусом.

Предполагается, что подтверждение лабораторных данных и окончательные результаты исследования появятся уже в апреле или мае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединенные Штаты снова вышли на первое место по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки в Америке от нового вируса умерло 2 228 граждан.