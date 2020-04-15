США снова поставили «рекорд» по количеству смертей от коронавируса

Печальную статистику привел Университет Джонса Хопкинса, который проводит свои расчеты, независимо о данных, которые сообщает ВОЗ.

Сегодня, 15 апреля, стало известно, что за минувшие сутки в Америке от коронавируса скончалось 2228 граждан. За день до этого цифра была меньше — 1509 человек. Отмечалось, что количество смертей уменьшается уже какое-то время, но вирус оказался коварнее.

Всего, согласно данным университета, в США зафиксировано 608 тысяч случаев COVID-19. Скончались от вируса 26 тысяч человек.

Пандемия продолжает обретать пугающие масштабы. Во всем мире зафиксировано уже почти два миллиона случаев заражения.

Что касается России, на настоящей момент подтверждено 21102 случая болезни. Из них 1694 получили благоприятные исход — пациенты успешно выздоровели. Скончалось же 170 граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ убеждены, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил.