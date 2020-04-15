Все больше петербуржцев хотят стать волонтерами

От горожан поступило 472 обращения на оказание помощи волонтерами. Фото: pixabay

От горожан поступило 472 обращения на оказание помощи волонтерами. Фото: pixabay

Почти 3 000 петербуржцев изъявили желание стать волонтерам. Об этом свидетельствуют данные портала #мывместе.

Обо всем стало известно сегодня, 15 марта. С конца марта на указанном портале зарегистрировались 2 957 горожан. Из них уже 1 864 человека успели пройти аккредитацию и необходимое обучение.

Как сообщили на сайте городской администрации, ссылаясь на данные оперштаба по борьбе с коронавирусом, за все это время добровольцы выполнили 7 896 обращений с просьбами о помощи от горожан.

За минувшие сутки от петербуржцев поступило 472 обращения на оказание помощи волонтерами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Северной столице было обследовано 3 844 человека.