Коронавирус в Петербурге на 15 апреля: за сутки обследовано 3 844 человека

Коронавирус в Петербурге на 15 апреля: за сутки обследовано 3 844 человека
. О прибытии из другой страны на территорию России сообщил 41 человек. Фото: pixabay

В Северной столице за минувшие сутки на новый вирус обследовано почти 4 тыс. человек.

Так, во вторник 14 апреля, в городе на инфекцию COVID-19 проверили 3 844 человек. На карантине к настоящему моменту находится 4 538 человек.

Также петербуржцы сообщают о прибытии в Россию из-за границы. В службу экстренных вызовов «112» поступило 41 сообщение о возвращении на родину. В горслужбу скорой помощи направлено 80 обращений, правоохранителям – 167. Как сообщили в администрации города, ссылаясь на данны оперштаба, всего было зарегистрировано 786 обращений.

Горожан просят не выходить на улицу без необходимости, пользоваться средствами индивидуальной защиты и тщательно мыть руки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к июню 2020 года коронавирусной инфекцией могут заразиться до 120 тысяч жителей Петербурга.

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