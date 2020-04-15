Освобождение от арендной планы: в ЗакС Петербурга внесен законопроект о мерах поддержки бизнеса

Предприниматели освобождаются от арендной платы на три месяца, до июля. Фото: pixabay

Предприниматели освобождаются от арендной платы на три месяца, до июля. Фото: pixabay

В петербургское Законодательное Собрание поступил законопроект, который сможет помочь малому и среднему бизнесу. Соответствующий документ внес на рассмотрение губернатор города Александр Беглов.

Проект закона предусматривает освобождение от «внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов».

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, предприниматели освобождаются от арендной платы на три месяца, до июля.

По словам спикера Вячеслава Макарова, данный документ будет рассмотрен в первую очередь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представители малого и среднего бизнеса подали заявления на отсрочку аренды в течение апреля-сентября. Последствия нового вируса стали большим ударом для большинства организаций.