Представители малого и среднего бизнеса подали 600 заявок на «арендные каникулы»

Эпидемия коронавируса стала большим ударом для многих организаций.

Недавно правительство Петербурга утвердило возможность отсрочки аренды для малого и среднего бизнеса. Сделано это из-за ограничительных мер, которые устанавливают из-за эпидемии. Многие организации и торговые точки были вынуждены закрыться, у появились финансовые проблемы. На данный момент, подано уже 600 заявок на отсрочку аренды в течение апреля-сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Помощь пока что распространяется на несколько сфер: общепит, туризм и гостиничный сервис. Перенести оплату аренды на более поздний срок можно, в случае, если арендуется городская собственность.

В ближайшее время городское правительство подготовит закон, в котором увеличит количество сфер деятельности, которые смогут претендовать на «арендные каникулы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге малый и средний бизнес получил возможность уйти на «арендные каникулы».