В Петербурге малый и средний бизнес получил возможность уйти на «арендные каникулы».

Приказ об этом издал Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Рассчитывать на отсрочку арендных выплаты могут представители сферы гостиничного бизнес, общепита и туризма. Данная экономическая поддержка предусмотрена в связи с распространением коронавирусной инфекции и негативными последствиями от нее. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Теперь, в случае, если бизнес снимает помещения у города, выплаты по аренде за второй и третий квартал могут быть перенесены. При этом, рассчитаться можно будет без дополнительных процентов.

Данная мера будет иметь силу до 31 декабря 2020 года. Выплатить аренду, представителя бизнеса смогут без пени, штрафов и процентов до окончания 2021 года. Оплату произвести можно будет как сразу, так и постепенно.

Виды договоров, на которые распространяется приказ, а также информация о том, как оформить «кредитные каникулы» указаны на сайте комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КИО вернет арендаторам имущества Петербурга авансовые платежи.