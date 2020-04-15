Треть компаний в Петербурге и СЗФО планируют сокращать штат из-за кризиса

Онлайн-опрос проводился со 2 по 9 апреля 2020 года среди 359 представителей российских компаний из разных регионов России. Фото: pixabay.com

Онлайн-опрос проводился со 2 по 9 апреля 2020 года среди 359 представителей российских компаний из разных регионов России. Фото: pixabay.com

В ближайшие шесть месяцев каждая третья компания в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) намерена сократить численность сотрудников.

Согласно исследованию аналитиков сервиса онлайн-рекрутмента HeadHunter, почти половина (48%) работодателей считают сложившуюся ситуацию крайне негативной. Еще 35% опрошенных представителей российских компаний оценили свое положение как стабильное. В ожидании позитивных изменений находятся лишь 10% участников опроса.

При этом 46% организаций в Петербурге и СЗФО уже сократили штат, а еще 37% планируют сделать это в ближайшие полгода. В основном, к такому выводу приходят организации с численностью сотрудников свыше 3 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кредитно-финансовые организации России стали ужесточать требования к первоначальному взносу по ипотеке.