Малолетний школьник молотком проломил голову жительнице Всеволожска

В Ленобласти задержан третьеклассник, которого подозревают в избиении и ограблении пожилой женщины во Всеволожске.

Все произошло накануне, 15 апреля, в квартире дома на Боровой улице. По словам пострадавшей, она решила сходить в гости к подруге. Подойдя к двери квартиры, она постучала, однако дверь ей открыла не знакомая, а 11-летний мальчик. У него в руках были молоток и газовый ключ, с которыми он набросился на гостью. Избив ее, он отобрал у нее банковскую карту и сбежал, сообщает 78.ru.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую в местную больницу. Медики диагностировали ей закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей головы, перелом теменной кости и закрытый перелом ребра.

Позже стражи порядка задержали ребенка, взяли у него объяснения и передали родителям. Известно, что семья состоит на учете в ОДН.

Также выяснилось, что мальчик, убегая с места происшествия, сжег карту.

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