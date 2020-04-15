В Ленобласти военные медики развернули мобильный госпиталь

В Ленобласти военные медики развернули мобильный госпиталь
Мобильный госпиталь. Фото: пресс-служба ЗВО

Военнослужащие медицинской службы общевойсковой армии ЗВО оборудовали многопрофильный госпиталь в ходе проверки в Ленобласти.

Военные медики дошли до назначенного района , где обустроили госпиталь. Развернутый госпиталь включает в себя приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное отделения, рентген-кабинет, стоматологию, а также палаты реанимации и интенсивной терапии. Госпиталь рассчитан на 100 пациентов.

Фото: пресс-служба ЗВО

Подразделения МТО объединения также отработали вопросы медицинского снабжения, энергетического обеспечения, полевого водоснабжения, доставки продуктов питания и необходимых материалов для полноценного функционирования госпиталя, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Фото: пресс-служба ЗВО

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бойцы ЗВО провели спецобработку зданий Адмиралтейства в Петербурге.

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