Американский микробиолог, отбывающий срок за убийство, просит выпустить его для борьбы с COVID-19

Американский микробиолог, отбывающий срок за убийство, просит выпустить его для борьбы с COVID-19
К сожалению или счастью, суд отклонил ходатайство микробиолога. Фото: pixabay.com

Известный микробиолог из Америки, профессор Северо-Западного Виндхэм Лэтем, сидящий в тюрьме за убийство 26-летнего молодого человека, просит освободить его под залог, чтобы помочь в поисках лекарства от коронавируса.

Лэтем известен своими блестящими исследованиями в области лечения бубонной чумы. Однако в 2017 году в его квартире обнаружили обезглавленное тело 26-летнего Трентона Джеймса Корнелла-Дюранло. Сейчас профессор находится в тюрьме, хотя отрицает причастность к убийству.

Микробиолог просит освобождения под залог, чтобы участвовать в разработках вакцины против COVID-19. Его поддерживают коллеги из Университета Северной Каролины. Адвокат Лэтема также выступает за апелляцию, поскольку 45-летний биолог страдает хроническими заболеваниями, из-за чего оказывается в группе повышенного риска, сообщает издание Тhe Chicago Sun-Times. Суд отклонил его ходатайство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.

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