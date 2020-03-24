Врач назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

Борьба с пандемией коронавируса является репетицией биологической войны, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Детский врач в эфире телеканала «Россия 24» назвал распространение нового типа коронавирусной инфекции индикатором готовности человечества и его достижений к подобным ситуациям.

Он отметил, что Россия нуждается в более высоком уровне здравоохранения.

Рошаль призывает не паниковать и не распространять панику. По его словам, новый тип коронавируса имеет способность быстро распространяться, однако смертность от него, по сравнению с другими вирусами, намного ниже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморье зафиксированы первые случаи коронавируса.