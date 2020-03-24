В Приморье зафиксированы первые случаи коронавируса

Вирусом COVID-19 заболели взрослые люди, которые недавно вернулись из Европы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Сейчас пациенты находятся в инфекционной больнице, за их состоянием наблюдают медики. Чувствую себя граждане нормально, их болезнь протекает достаточно легко.

Также, под медицинское наблюдение поместили всех граждан, которые контактировали с заболевшими.

По состоянию на понедельник, в России зафиксировано 438 случаев коронавируса. Из них 17 человек смогли одолеть болезнь и выписаться из медицинских учреждений. Также, в России был и один летальный исход от COVID-19. Погибшая пожилая женщина страдала массой других заболеваний, что и поспособствовало печальному исходу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что совет по противодействию коронавирусу создан в Петербурге.