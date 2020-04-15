Туристам предлагают посетить Петербург, не выходя из дома

Туристам предлагают посетить Петербург, не выходя из дома
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургские музеи, выставки, лекции и театральные постановки переходит в режим онлайн для тех, кто хочет посмотреть на культурные учреждения во время режима самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба комитета по туризму, портал Visit-Petersburg.ru собрал все самые интересные петербургские онлайн-мероприятия, которые может посетить любой желающий, оставаясь дома.

«Онлайн-туристам» могут побывать в Кунсткамере, Эрмитаже, на различных выставках и лекциях от престижных ВУЗов и библиотек, а также посмотреть на театральные постановки таких известных театров, как Мариинский и Александринский.

На портале также можно изучить информацию о местных достопримечательностях, отелях, заведениях и даже авторских маршрутах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 20 миллионов человек посмотрели спектакли Мариинки онлайн.

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