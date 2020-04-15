В Петербурге карантин нарушили 533 объекта, включая салоны красоты и ломбарды

В число нарушителей также попали станции техобслуживания автомобилей, компьютерные клубы и кальянные. Фото: pixabay

В число нарушителей также попали станции техобслуживания автомобилей, компьютерные клубы и кальянные. Фото: pixabay

В Северной столице 533 торговых объекта проигнорировали ограничения, введенные из-за ситуации с новым вирусом COVID-19.

Обо всем стало известно сегодня, 15 апреля. Среди нарушителей — непродовольственные магазины, заведения общепита, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, станции техобслуживания транспорта, компьютерные клубы и кальянные.

Как сообщили в комитете по территориальному развитию Петербурга, всего с 27 марта сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора проверили 27 988 объектов.

Нарушили, которые не закрыли объекты добровольно, получили уведомления о необходимости прекратить действия. По статье 6.3 КоАП были составлены протоколы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на девушку-волонтера оформили протокол за проход через детскую площадку в Петербурге. Адвокат горожанки намерен добиться прекращения дела.