На девушку-волонтера составили протокол за проход через детскую площадку в Петербурге

Рассмотрение дела об административном правонарушении в суде состоится 17 апреля.

Девушка является волонтером и помогает жителям города в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Вечером, 11 апреля, после оказания помощи пожилому человеку, Диана Максимихина возвращалась домой и решила пройти через Александровский сад, в котором имеется детская площадка. Стоит отметить, что сад закрыт не был. Сразу же после этого к девушке подъехал автомобиль, из него вышли сотрудники полиции и потребовали документы. В результате, был оформлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Адвокат девушки Александр Передруг намерен добиться прекращения дела, поскольку в протоколе даже не указано, какие именно санитарные правила были нарушены его подзащитной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга оспорит свое помещение в обсерватор.