На девушку-волонтера составили протокол за проход через детскую площадку в Петербурге

На девушку-волонтера составили протокол за проход через детскую площадку в Петербурге
Защита намерена прекратить производство дела. Фото: pixabay.com

Рассмотрение дела об административном правонарушении в суде состоится 17 апреля.

Девушка является волонтером и помогает жителям города в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Вечером, 11 апреля, после оказания помощи пожилому человеку, Диана Максимихина возвращалась домой и решила пройти через Александровский сад, в котором имеется детская площадка. Стоит отметить, что сад закрыт не был. Сразу же после этого к девушке подъехал автомобиль, из него вышли сотрудники полиции и потребовали документы. В результате, был оформлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Адвокат девушки Александр Передруг намерен добиться прекращения дела, поскольку в протоколе даже не указано, какие именно санитарные правила были нарушены его подзащитной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга оспорит свое помещение в обсерватор.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
административное правонарушение коронавирус протокол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти военные медики развернули мобильный госпиталь
На девушку-волонтера составили протокол за проход через детскую площадку в ...
На трассах Ленобласти начали взвешивать большегрузы из-за весенней просушки
На Московском вокзале в Петербурге провели полную дезинфекцию
В Петербурге полностью продезинфицировали Московский вокзал
Малолетний школьник молотком проломил голову жительнице Всеволожска
В Петербурге 79% арендаторов в сфере стрит-ритейла перестали оплачивать ...
Захарова прокомментировала отказ США финансировать ВОЗ