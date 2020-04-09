Житель Петербурга оспорит свое помещение в обсерватор

Иск мужчины был направлен к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человеку по Петербургу. Георгий Образцов намерен добиться отмены постановления из-за которого его принудительно отправили в пансионат «Заря».

Мужчина прилетел домой в Петербург из Швейцарии с пересадкой с Москве 21 марта. При этом, он не оформлял никаких документов и не проходил никаких медосмотров. Предписаний о необходимости самоизоляции выписано также не было.

Позднее, 26 марта Образцов решил посетить МФЦ, но свои дела ему завершить не удалось, так как его задержали правоохранительные органы, после чего отправили в обсерватор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Адвокат мужчины заявил, что никто не предупреждал заявителя о мерах, связанных с коронавирусом. К тому же, он мог их попросту не знать, так как был за границей. Защита считает, что не было никакой необходимости помещать Образцова в «Зарю», где он подвергся опасности, находясь с возможными больными. Мужчина мог оставаться на карантине и дома. Сам истец совершенно здоров.

Куйбышевский районный дел зарегистрировал административный иск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что карантинному обсерватору «Заря» не хватает медсестер и санитаров.