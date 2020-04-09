Карантинному обсерватору «Заря» не хватает медсестер и санитаров

Карантинный обсерватор «Заря» в Курортном районе, куда отправляют нарушителей карантина, ищет медсестер и санитаров с опытом работы.

О вакансиях сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения. Требуются люди, которые высвободились в период режима повышенной готовности из частных медучреждений.

Сотрудников обещают обеспечить трехразовым питанием, номером с личным санузлом, телевизором и интернетом, а также средства индивидуальной защиты.

Медсестры нужно иметь среднее медицинское образование и действительный сертификат по направлению «сестринское дело», санитарам достаточно школьного образования, но необходимо отсутствие судимостей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 527 036 человек. Скончались 88 495, при этом 330 589 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 8 672 человек, умерли 70. При этом 580 пациентов вылечились. В Петербурге с начала пандемии выявлено 329 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 43, три человека скончались.

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