Диетолог рассказала о противопоказания при употреблении имбиря

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, для кого употребление имбиря может быть опасным.

Людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта, не рекомендуется употреблять в пищу имбирь. Врач объяснила это тем, что имбирь может стать причиной сильного раздражения желудка. Кроме того, он может спровоцировать обострение язвы или гастрита.

По словам Деккер, которые приводят «Аргументы и факты», имбирь также будет бесполезен для тех, кто считает, что после «чипсов и шоколада», он сделает профилактику организма.

Специалист также отметила, что для укрепления иммунитета следует уделить внимание рациону питания и поддержанию водного баланса, чем использовать для этого пряности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый развеял миф о пользе имбиря и лимона в борьбе с коронавирусом.