Ученый развеял миф о пользе имбиря и лимона в борьбе с коронавирусом

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Заявления о том, что имбирь, лимон или какой-либо другой продукт могут защитить от коронавируса — не более чем маркетинговый ход, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк.

Он отметил, что нет ни одного пищевого продукта, который сам по себе способен защитить от вируса, сообщает «Российская газета».

Однако надо признать, что и в чесноке, и в лимоне, и в имбире имеются различные биологически активные соединения, которые полезны для организма.

«Но панацеей, средством, которое способно противостоять инфекции, ни один из этих пищевых продуктов, конечно же, не является», — добавил профессор.

На фоне пандемии коронавируса россияне стали скупать имбирь, лимоны и чеснок. Спрос на эти продукты резко вырос. Объем продаж имбиря повысился на 136%. Средний чек составил 81 рубль за покупку. Что на 71% выше, чем в прошлом году. Чеснок начали покупать еще больше. Продажи увеличились на 166%, средний чек за покупку продемонстрировал значение в 49 рублей. Данная цифра на 59% больше, чем в прошлом году.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 527 036 человек. Скончались 88 495, при этом 330 589 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 8 672 человек, умерли 70. При этом 580 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-гомеопат напомнил, что в русской традиции существует дешевое растение, которое считается панацеей от любых заболеваний – это чеснок. Однако от новой инфекции он защитить не сможет.