Apple презентовала новый iPhone SE

Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой представила второе поколение смартфона iPhone SE с тем же названием. Сотрудники компании рассказали о новом смартфоне из дома.

Внешне новый смартфон похож на iPhone 6, который был выпущен в 2014 году. Как и у «шестерки» размер дисплея у iPhone SE составляет 4,7 дюйма, оснащен кнопкой «Домой», Touch ID и одинарной камерой 12 мп.

Новая модель работает на самых новых процессорах — у него та же «начинка», что и у последних iPhone 11 Pro. Речь идет о процессоре A13 Bionic, который позволяет телефону работать в 2,4 раза быстрее старого SE. Смартфон также умеет делать снимки в портретном режиме и держит заряд столько же, что и iPhone 8.

Модель будет доступная в трех цветах: красном, черном и белом. В России цены на телефон будут начинаться от 39 900 рублей.

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