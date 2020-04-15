Психоневрологический интернат в Петербурге закрыли на карантин из-за COVID-19

Петербургский психоневрологический интернат №10, расположенный в Невском районе Петербурга, ушел на карантин из-за случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в городском комитете по социальной политике, руководство медучреждения закрыло интернат на карантин из-за положительных тестов на новый тип коронавируса у проживающих там постояльцев. О точном числе заболевших в ПНИ №10 пока не сообщается.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте интерната, карантин ввели в учреждении еще на прошлой неделе, 10 апреля. Также на сайте сообщается, что прием передач приостановлен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в НИИ скорой помощи отрицают новости о карантине отделения кардиологи. Анонимы писали, что отделение кардиологии в петербургском НИИ скорой помощи им Джанелидзе закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников. Автор поста заявлял, что тесты сдали 60 человек, и даже прикрепил фотографию – она, правда, была сделана в Казахстане.