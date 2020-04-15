Москвич открыл стрельбу по людям из окна многоэтажки

Москвич открыл стрельбу по людям из окна многоэтажки
Полицейские задержали стрелка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по людям из окна квартиры в одном из домов на Юго-Востоке столицы. Один человек ранен.

Как сообщает «Лента.ру», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, все произошло на Окской улице. Вооруженный сайгой неизвестный открыл стрельбу из окна жилой многоэтажки. Пулевое ранение получил 40-летний прохожий, его госпитализировали.

По данным telegram-канала «112», стрельбу открыл хозяин квартиры Дмитрий Осипов. Он забаррикадировался в своем жилье, на месте работают правоохранители.

Позже издание сообщило, что стрелка уже задержали. После стрельбы он выбросил ружье в окно, которое подобрал прохожий и «унес подальше».

Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина устроил стрельбу из-за шумных соседей на базе отдыха в Сосновом Бору.

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