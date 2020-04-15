Такого еще не было: экономика США обвалится на 40%

Всему причина – пандемия коронавируса. Америка лидирует по количеству заболевших.

Об этом стало известно сегодня,15 апреля. Обо всем сообщает РИА Новости. Крупнейшие банки прогнозируют катастрофу – американская экономика может обвалиться на 40% в связи с распространением коронавируса. В ближайшее время в стране без работы могут остаться 25 миллионов человек. Экономисты отмечают, что предприятия закрываются во всех штатах. Эксперты сходятся во мнении, что такого Америка еще не видела.

Напоминаем, что к такому штаты были не готовы. Банки до этого прогнозировали обвал экономики, но цифры были куда скромнее. Ожидалось, что ВВП упадет на 12%.

К слову, в Америке более 618 тысяч подтвержденных случаев заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что США снова поставили «рекорд» по количеству смертей от коронавируса. Сегодня, 15 апреля, стало известно, что за минувшие сутки в Америке от коронавируса скончалось