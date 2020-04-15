В Петербурге врачам, заразившимся коронавирусом, выплатят компенсацию

Они получат по 300 тысяч рублей, если смогу вылечиться от заболевания без серьезных последствий для здоровья.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем сообщили в комитете по социальной политике. В ведомстве подготовили проект, согласно которому будут финансово поддерживать врачей, заразившихся коронавирусом во время работы с пациентами. Выплаты составят 300 тысяч рублей, а если инфекция приведет к инвалидности, то врач получит полмиллиона рублей. Если же коронавирус станет причиной смерти медработника, то его семья получит миллион рублей.

Напоминаем, что врачи, работающие с коронавирусными больными, надевают специальные костюмы и все средства защиты, но все равно есть шанс заражения. Так, известен случай заражения от мёртвого человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психоневрологический интернат в Петербурге закрыли на карантин из-за COVID-19. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте интерната, карантин ввели в учреждении еще на прошлой неделе, 10 апреля. Также на сайте сообщается, что прием передач приостановлен.