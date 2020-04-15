В Петербурге врачам, заразившимся коронавирусом, выплатят компенсацию

В Петербурге врачам, заразившимся коронавирусом, выплатят компенсацию
Врачи получат деньги в качестве компенсации. Фото: pixabay.com

Они получат по 300 тысяч рублей, если смогу вылечиться от заболевания без серьезных последствий для здоровья.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем сообщили в комитете по социальной политике. В ведомстве подготовили проект, согласно которому будут финансово поддерживать врачей, заразившихся коронавирусом во время работы с пациентами. Выплаты составят 300 тысяч рублей, а если инфекция приведет к инвалидности, то врач получит полмиллиона рублей. Если же коронавирус станет причиной смерти медработника, то его семья получит миллион рублей.

Напоминаем, что врачи, работающие с коронавирусными больными, надевают специальные костюмы и все средства защиты, но все равно есть шанс заражения. Так, известен случай заражения от мёртвого человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психоневрологический интернат в Петербурге закрыли на карантин из-за COVID-19. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте интерната, карантин ввели в учреждении еще на прошлой неделе, 10 апреля. Также на сайте сообщается, что прием передач приостановлен.

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