МВФ оценил влияние пандемии на российскую экономику

Фонд считает, что рост экономики ускорится в 2021 году.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. Международный валютный фонд считает, что ВВП России упадет на 5,5% в текущем году. Это произойдет из-за распространения коронавируса. До пандемии эксперты прогнозировали рост экономики. Сейчас же в МВФ считают, что ситуация улучшится в 2021 году – рост ускорится до 3,5%. Инфляция составит 3,1%, а в 2019 году показатель составлял 4,5%, так что улучшения есть.

В фонде убеждены, что безработица составит 4,9%, а в 2021 году этот показатель незначительно снизится. Россияне лишились работы также из-за пандемии – далеко не все работодатели смогли обеспечить им безбедное существование после закрытия многих учреждений, заведений и магазинов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экономика США обвалится на 40%. Всему причина – пандемия коронавируса. Америка лидирует по количеству заболевших.